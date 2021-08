MPF recorre e pede condenação do blogueiro Allan dos Santos por ataques a Barroso

De acordo com o MPF, a ameaça do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos ficou clara quando o denunciado desafiou o ministro do STF Luís Roberto Barroso a sair dos meios digitais para "ver o que a gente faz com você" edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) recorreu, nessa segunda-feira (30), da decisão que não reconheceu haver crime de ameaça, nem incitação a crime nas falas proferidas pelo blogueiro Allan dos Santos, dirigidas ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. De acordo com o MPF, a ameaça ficou clara quando o denunciado desafiou o magistrado a sair dos meios digitais para "ver o que a gente faz com você".



O caso ocorreu em 24 de novembro do ano passado, quando Allan dos Santos publicou em seu canal no YouTube – Terça Livre – um vídeo desafiando Barroso a enfrentá-lo pessoalmente. "Tira o digital, se você tem culhão! Tira a p** do digital, e cresce! Dá nome aos bois! De uma vez por todas Barroso, vira homem! Tira a p** do digital! E bota só terrorista! Pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa p**!", disse.

Segundo o documento, "em meio a tanta tensão política ocorrida no país nos últimos anos, qualquer instigação mais enérgica propagada por pessoas com grande influência nas mídias sociais da internet, como o caso de Allan dos Santos, facilmente serve de estímulo para que terceiros cheguem às vias de fato e concretizem as agressões e violências sugeridas no discurso".



O MPF destacou que o crime incitado pelo blogueiro pode ser facilmente identificado no trecho de sua fala que diz: "Pra você ver o que a gente faz com você". "Por mais que não esteja de forma explícita e detalhada qual será a atitude que Allan dos Santos irá realizar, caso a ameaça se concretize, é possível inferir-se que, no mínimo, trata-se de uma lesão corporal contra o ministro do STF", afirma o MPF.

