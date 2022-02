Na ONU, Brasil critica sanções e fornecimento de armas dos EUA e europeus à Ucrânia

Apoie o 247

247, com informações da Sputnik - Na reunião que determinou uma convocação extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) para esta segunda-feira (28), o embaixador brasileiro no órgão, Ronaldo Costa Filho, reafirmou neste domingo (27) o voto do Brasil contrário à Rússia, mas alertou que sanções econômicas de Europa e Estados Unidos mais o envio de armas para a Ucrânia podem piorar a situação.

A resolução que agenda para esta segunda uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU foi aprovada por 11 países, com o voto contrário da Rússia e a abstenção de China, Índia e Emirados Árabes.

O objetivo é "que os 193 membros da ONU se posicionem" sobre a guerra que eclodiu devido à invasão russa à Ucrânia e sobre "a violação da Carta das Nações Unidas".

