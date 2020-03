“Não é um movimento contra nada”, diz Bolsonaro em live no ato golpista

“Isso não tem preço. Não é um movimento contra nada, é a favor do Brasil”, disse Bolsonaro na transmissão em que aparecem faixas contra o Congresso e pela saída do presidente da Câmara, Rodrigo Maia edit

247 - Jair Bolsonaro participou neste domingo, 15, em Brasília, das manifestações que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quebrando o isolamento no qual estava submetido após ter testado negativo para o coronavírus, Bolsonaro fez uma live nas redes sociais mostrando seu contato com apoiadores no Palácio do Planalto.

