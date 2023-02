No Alvorada, Lula e Janja encontraram quarto sem cama, mas com armário de armas deixado por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, fizeram ao Palácio da Alvorada, no início de janeiro, não foi marcada apenas pela surpresa resultante da má conservação do prédio deixada por Jair Bolsonaro. Um dos maiores assombros, segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, foi encontrar o quarto presidencial sem móveis, incluindo cama. No local, foram encontrados apenas um cilindro de oxigênio, um cofre para armazenar armas de fogo e algumas poucas poltronas.

Ainda segundo a reportagem, os móveis desaparecidos “estão sendo tratados como ‘extraviados’ até que a curadoria dos palácios presidenciais localize o paradeiro deles”. A curadoria palaciana também abriu um canal de diálogo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para tombar os móveis dos palácios do Planalto e da Alvorada, que ainda não estão classificados como patrimônio histórico.

