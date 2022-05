No DF, 79% dos eleitores confiam na urna eletrônica, aponta pesquisa

Enquanto Jair Bolsonaro ataca sem provas o sistema eleitoral, o Instituto Ideia apontou que, no Distrito Federal, 79,8% da população confiam no processo eleitoral brasileiro edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - As dúvidas levantadas sobre a credibilidade das urnas eletrônicas têm pouco espaço entre os eleitores do Distrito Federal. Na capital da República, 79,8% das pessoas aptas a votar confiam no modelo adotado no Brasil desde 1996. Segundo pesquisa encomendada pelo Metrópoles e realizada pelo Instituto Ideia (Metrópoles/Ideia), 45,4% do eleitorado acreditam muito no formato eletrônico, e 34,4%, pouco.

Do total de entrevistados, apenas 17,3% não confiam nas urnas eletrônicas; e 2,9% não souberam o que responder quando questionadas sobre o modelo.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Portal Metrópoles

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE