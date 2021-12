Nomeação de André Mendonça ao STF é rechaçada por juízes, advogados e membros do MP

Inúmeras entidades jurídicas divulgaram nota lamentando a decisão do Senado em aprovar a indicação feita por Bolsonaro do "terrivelmente evangélico" à Corte Suprema edit

Fórum - Inúmeras entidades compostas por juízes, juristas, promotores do Ministério Público, advogados, defensores públicos e policiais divulgaram, nesta quinta-feira (2), uma nota conjunta em que lamentam a aprovação, por parte do Senado, à indicação de André Mendonça a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

O nome de Mendonça, o “terrivelmente evangélico” indicado por Jair Bolsonaro, foi confirmado para a Corte Suprema do país com 47 votos a favor e 32 contra no plenário do Senado nesta quarta-feira (1).

As entidades que divulgaram a nota contra sua nomeação são as mesmas que encampam, desde julho deste ano, a campanha “Por um STF laico e independente”, iniciativa adotada após Bolsonaro sugerir o nome de Mendonça ao STF, claramente motivado pelo simples fato do jurista ser evangélico, e não por suas qualidades técnicas para assumir este importante cargo.

