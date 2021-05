OAB aciona governo e Justiça do DF para cobrar ações sobre denúncia de tortura contra Rodrigo Pilha

Entidade quer conversar com detentos que dividiam cela com o militante petista edit

Revista Fórum - A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhou na sexta-feira (30) ofícios ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seape), Agnaldo Curado, à Promotoria de Justiça de Execuções Penais (Proep) e ao Juízo da Vara de Execução Penal sobre a denúncia de tortura contra o militante Rodrigo Pilha dentro do Centro de Detenção Provisória II de Brasília.

O objetivo dos ofícios é obter informações e cobrar providências sobre o caso, que foi revelado pela Fórum na quinta-feira (29). Preso no dia 18 de março com base na Lei de Segurança Nacional, após participar de manifestação política contra o presidente Jair Bolsonaro, Pilha foi agredido por policiais penais com chutes, pontapés e murros dentro da prisão.

Entre os questionamentos ao governo e Justiça do DF, a OAB cobra informações sobre os procedimentos realizados na apuração dos fatos, assim como a relação dos presos que se encontravam na cela além de Pilha. Advogados também pedem autorização para que uma comissão da OAB-DF possa conversar com os detentos.

