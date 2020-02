Onyx põe padrinho de Flávio Bolsonaro na Secretaria de Esporte

Marcello Magalhães, também conhecido como Marcello Negão, será o novo secretário nacional de Esportes no lugar do general Décio dos Santos Brasil edit

Blog da Cidadania - Onyx Lorenzoni já começou as mudanças no seu novo Ministério da Cidadania. Marcello Magalhães, também conhecido como Marcello Negão, será o novo secretário nacional de Esportes no lugar do general Décio dos Santos Brasil. Ele é amigo do senador Flávio Bolsonaro, de quem foi padrinho de casamento.

Dentre suas principais missões estão aproximar o presidente Jair Bolsonaro dos atletas olímpicos, paralímpicos, amadores e estudantes, além de tocar a privatização das arenas do Parque Olímpico.

O novo secretário assumiu, em dezembro, por indicação do presidente, o Escritório de Governança do Legado Olímpico.