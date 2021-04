Pacheco dará 10 dias para partidos indicarem membros para a CPI da Covid

O prazo que deve ser estabelecido foi anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, às legendas e começará a ser contado a partir da leitura do requerimento que cria a comissão edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), dará dez dias para partidos indicarem membros para a CPI da Covid, que investigará possíveis irregularidades do governo Jair Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus.

A realização da CPI foi obrigada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O prazo que deve ser estabelecido foi anunciado por Pacheco às legendas e começará a ser contado a partir da leitura do requerimento que cria a comissão, que pode ser nesta terça-feira, 13, cumprindo decisão de Barroso.

O funcionamento da comissão, todavia, pode demorar e ficar condicionado ao retorno dos trabalhos presenciais dos senadores - sem prazo para acontecer.

Conversa gravada

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) gravou e divulgou uma conversa em que Jair Bolsonaro defendeu uma mudanças nos rumos da CPI da Pandemia, no sentido de ampliar as investigações contra governadores e prefeitos, além de pedir impeachment de ministros do STF.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não pautará pedidos de afastamento de magistrados da Corte. A medida, de acordo com o parlamentar, seria uma espécie de "revanchismo ou retaliação".

