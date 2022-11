Pacheco inclui na pauta do Senado o quinquênio para juízes

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou que na próxima quarta-feira (30) será votado o pagamento de um adicional de 5% por tempo de serviço a cada cinco anos na carreira de juízes. Até se aposentar, um magistrado pode receber o aumento até sete vezes. O benefício foi extinto há 16 anos.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (28) pela coluna Painel, a votação no Senado acontece após o Conselho da Justiça Federal (CJF) ter aprovado o retorno dos pagamentos.

A CJF votou o retorno do quinquênio no último dia 16 e, por 7 votos a 4, aprovou o pedido feito pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

