Para Guedes, salário de R$ 39 mil no serviço público é muito baixo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os salários no alto escalão do funcionalismo são muito baixos. Segundo o ministro, é difícil atrair profissionais qualificados com as regras atuais - que tendem a ser alteradas nas próximas fases da reforma administrativa edit

247 - Em plena catástrofe sanitária, ambiental, econômica e pandêmica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o salário de R$ 39 mil que representa o teto para o funcionalismo público é baixo demais.

Ele disse: “eu acho um absurdo os salários da alta administração, eu acho que são muito baixos. Tem muita gente preocupada com o teto, a minha preocupação é ao contrário.”

A reportagem do jornal O Globo lembra que “hoje, o teto do funcionalismo é de pouco mais de R$ 39 mil. Para exemplificar o que considera uma distorção, o ministro usou o exemplo do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, também presente no evento: “o Bruno Dantas, em qualquer banco, vai ganhar US$ 2, US$ 3, US$ 4 milhões fácil. Então, é difícil convencer o Bruno a ficar no TCU no futuro. Ele vai receber várias propostas.”

