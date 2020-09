‘Passando a boiada’: Salles revogará normas de preservação ambiental na segunda

Reunião do Conama com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve revogar três resoluções do órgão colegiado sobre áreas de preservação e licenciamento para irrigação edit

247 - Reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), na segunda-feira, 28, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve revogar três resoluções do órgão colegiado sobre áreas de preservação e licenciamento para irrigação. A reunião também deve aprovar a queima de resíduos de agrotóxicos em fornos de cimento.

A mudança favorece a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que aparece nos documentos do Conama como requerente da anulação do licenciamento ambiental para projetos de irrigação, segundo Ana Carolina Amaral no Ambiência na Folha de S. Paulo.

Além disso, a medida também beneficia o setor imobiliário, com a liberação de áreas de preservação de restinga para construção de hotéis à beira-mar, a pecuária, com a queda da proteção para áreas de manguezais, e também o setor de resíduos, que ganha facilidades para queima de poluentes em fornos de produção de cimento.