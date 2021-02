Paulo Pimenta: figuras como Daniel Silveira só cresceram por causa de golpe contra Dilma e prisão de Lula

“Infelizmente, boa parte do que nós estamos vivendo hoje foi fruto da omissão, da conivência do Supremo Tribunal Federal, da hipertrofia do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, ao que a sociedade assistiu calada, o que a grande mídia aplaudiu e com o que esta Casa também foi conivente”, denunciou o deputado federal Paulo Pimenta edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT), em seu discurso pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL), nesta sexta-feira, 19, lembrou os fatos que levaram à ascensão da extrema-direita no Brasil, destacando o impeachment de Dilma Rousseff (2016) e a prisão do ex-presidente Lula (2018)

“Infelizmente, boa parte do que nós estamos vivendo hoje foi fruto da omissão, da conivência do Supremo Tribunal Federal, da hipertrofia do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, ao que a sociedade assistiu calada, o que a grande mídia aplaudiu e com o que esta Casa também foi conivente”, denunciou Paulo Pimenta.

Ele enfatizou que quando a Constituição foi rasgada “e uma mulher honesta como Dilma Rousseff foi cassada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal calou-se, a grande mídia e o grande empresariado aplaudiram”.

O deputado também lembrou que muitos dos parlamentares que participavam da sessão desta sexta-feira também fizeram coro, “sabendo que aquilo era uma violência contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito”.

“Quando todos sabiam que a Lava Jato era uma operação ilegal, com fortes vínculos com os Estados Unidos e com a Suíça, e tinha por objetivo afrontar o Estado Democrático de Direito e impedir que o maior presidente da história deste País pudesse ser candidato, onde estava o Supremo Tribunal Federal? Onde estava o TRF-4, que se transformou num tribunal de convalidação das decisões ilegais do então juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol?”, indagou ainda.

Confira:

A ELEIÇÃO DE FIGURAS COMO DANIEL SILVEIRA SÓ ACONTECEU PELA RUPTURA INSTITUCIONAL QUE CULMINOU COM O GOLPE CONTRA DILMA E A PERSEGUIÇÃO CONTRA LULA E O PT PROTAGONIZADA POR MORO, DALLAGNOL, GRANDE MÍDIA E COM A ANUÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. pic.twitter.com/XNMW0uMCBh — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) February 19, 2021

