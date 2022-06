Paulo Teixeira protocola convocação do ministro da Justiça para explicar intervenção em investigação da PF

Apoie o 247

247 – O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) protocolou pedido de convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do diretor da Polícia Federal, Marcio Nunes de Oliveira, para que ambos expliquem a intervenção para abafar as investigações sobre o escândalo de corrupção dos pastores picaretas no Ministério da Educação. Confira:

Protocolei requerimento na CCJC com @mariadorosario e @ReginaldoLopes convocando o ministro da Justiça Anderson Gustavo Gomes e o diretor geral da PF Marcio Nunes de Oliveira para esclarecer a acusação de interferência da PF na autonomia investigativa da Operação "Acesso Pago". CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 24, 2022

