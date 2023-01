PF e família desmentem fake news de que idosa teria morrido após ser presa por participar de atos terroristas em Brasília

Apoie o 247

247 - Circula nas redes sociais uma foto com a informação falsa de que a idosa teria morrido na segunda-feira (9) nas dependências de um suposto “campo de concentração” montado pela Polícia Federal (PF) para prender os participantes dos atos terroristas que aconteceram em Brasília, no domingo (8). A fake news foi desmentida pela PF e, também, pela família da idosa, que disse estar “revoltada” com a postagem falsa.

“Esta é a segunda vez que bolsonaristas utilizam a foto de Deolinda Tempesta Ferracini para disseminar fake news.A primeira delas foi em foi quando usaram sua imagem em um boato relacionado à Covid-19. Agora, dizem que seu óbito ocorreu após ser presa pelo ato terrorista nas sedes dos três poderes em Brasília no domingo”, ressalta o jornal Extra.

Segundo o fotógrafo Edu Carvalho, que fez a fotografia de Deolinda - avó de sua esposa - 2018, esclareceu que Deolinda, avó de sua esposa, idosa morreu aos 80 anos, em 10 de outubro de 2022, em decorrência de complicações resultantes de um acidente vascular cerebral (AVC). A fotografia costuma ser utilizada para ilustrar artigos sobre odontologia e hábitos saudáveis desde 2019.

“A família está muito chateada com isso. Você tem noção que eu carreguei o caixão dela no enterro? Eu chorei a morte dela”, disse Carvalho em entrevista ao periódico. “Ainda usando para esse terrorismo que aconteceu, ficamos revoltados”, ressaltou mais à frente.

Além disso, as imagens do suposto “campo de concentração" são, na realidade, do Ginásio da Polícia Federal, em Brasília, local para onde os integrantes dos acampamentos bolsonaristas montados em frente ao Quartel General (QG) do Exército foram levados após serem detidos pelas forças de segurança.

A Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de hoje (9/1) nas dependências da Academia Nacional de Polícia. — Polícia Federal (@policiafederal) January 10, 2023

