PGR pede instauração de notícia-crime contra Carla Zambelli

O pedido feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, veio após integrantes do PT acusarem a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) de, ao trocar mensagens com Sérgio Moro, ter cometido "ato potencialmente ilegal" porque envolveu a promessa de uma vaga no STF em troca da mudança na PF edit