Planalto espera vitória de Rodrigo Pacheco, mas há risco de zebra no Senado

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera a vitória do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na disputa pelo comando da casa, mas está ciente do risco de uma zebra. "Rodrigo Pacheco ainda é favorito à reeleição, mas o Planalto foi avisado de que há risco de zebra na disputa pela presidência do Senado. O bolsonarista Rogério Marinho, que já era apoiado pelas maiores siglas do Centrão, começou a avançar no território do adversário. Se ele surpreender, Lula terá que conviver com um desafeto no comando do Congresso", informa o jornalista Bernardo Mello Franco , do Globo.

"Uma zebra no Senado representaria mais do que uma derrota para Lula. Transformaria a Casa num bunker de oposição ao novo governo. E ainda daria fôlego à extrema direita que atacou a democracia no 8 de janeiro. Embora afirme 'não compactuar' com os atos golpistas, Marinho endossa algumas de suas principais bandeiras, como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal", acrescenta o repórter.

