Planalto está prestes a perder o último olavista, Filipe Martins

Metrópoles - Uma das primeiras medidas do governo de Jair Bolsonaro foi uma caça a supostos esquerdistas com cargos na administração, batizada de “despetização“. Com a administração chegando quase à metade, são os bolsonaristas da ala mais ideológica e radical que estão sendo expurgados da administração, num movimento que agora mira o assessor da Presidência para assuntos internacionais Filipe Martins.

Considerado pela ala mais moderada do entorno de Bolsonaro como “último olavista no Planalto”, Martins seguirá nas próximas semanas o caminho já trilhado pelos irmãos Weintraub: a indicação a uma vaga brasileira em um órgão internacional. “Ele sairá, mas com um prêmio de ouro”, confirma uma fonte do Planalto ligada ao núcleo mais próximo do presidente.

