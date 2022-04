PM invade festa em Brasília após gritos de "Fora Bolsonaro"

Convidados gritaram "Fora Bolsonaro" e "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*" edit

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal acabou na noite dessa sexta-feira (1) com uma festa privada em Brasília (DF) após os convidados gritarem "Fora Bolsonaro" e "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*".

O jornalista Ricardo Noblat informou que as pessoas do evento comemoravam o aniversário de Silvio Costa, editor do site Congresso em Foco. Havia inúmeros jornalistas e advogados entre os convidados, que apontaram abuso de autoridade por parte dos policiais.

Presente na festa, a jornalista Vanessa Lippelt, do Congresso em Foco, relatou o caso nas redes sociais. De acordo com a jornalista, o anfitrião foi detido pelos policiais e conduzido até a delegacia.

"Já vivemos numa ditadura em Brasília. A PM é uma vergonha. Acaba com uma festa de aniversário porque gritamos FORA BOLSONARO! A PM se recusou a dizer a razão para levar o dono da festa", escreveu.

Estou numa festa que cinco PMs levaram o dono simplesmente pq gritamos EI BOLSONARO VAI TOMAR NO CU. Vá trabalhar @pmdfoficial vão atrás de bandidos! Fascistas não passarão! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 2, 2022





A Poícia Militar bolsonarista do Distrito Federal deu azar. A festa era de aniversário do jornalista Silvio Costa, editor do site Congresso em Foco. Havia advogados por lá, e eles acusaram os policiais de abuso de poder. Costa foi obrigado a assinar um documento e irá depor. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 2, 2022

