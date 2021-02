PM multa 55 motoristas por “uso prolongado de buzina” durante carreata pelo Fora Bolsonaro no DF

Metrópoles- A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) notificou 55 pessoas pelo “uso de buzina prolongado” durante manifestação a favor da vacina contra Covid-19 e do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A carreata reuniu 100 veículos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, do dia 17 de janeiro.

Na última sexta-feira (5/2), o Metrópoles revelou que uma manifestante havia recebido a notificação. “Vejo a medida como uma tentativa de silenciamento e perseguição ideológica por eu ter participado de manifestação contra os desmandos políticos que vivemos”, disse Claudia Teixeira à reportagem.

multa por excesso de buzina

Em nota, a PM explica: “No dia 17 de janeiro, último dia do evento ‘Brasília iluminada’, houve um agrupamento grande de pessoas vindas deste evento, que se juntaram a um outro grupo que iniciava uma manifestação e começaram a descer para a Praça dos Três Poderes, a pé e pela via S1, fato que causava grande risco de acidente”.

