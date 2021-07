Polícia ainda não comprovou a organização criminosa ligada a crimes de Lázaro Barbosa, diz delegado

O delegado Cléber Martins não descartou, no entanto, a abertura de novas investigações sobre Lázaro Barbosa, morto pela polícia de Goiás por mais de 30 crimes edit

247 - O delegado Cléber Martins informou, nesta quarta-feira (28), que investigadores ainda não conseguiram comprovar a existência de uma organização criminosa ligada a Lázaro Barbosa, morto pela polícia no dia 28 de junho em Goiás. Lázaro, conhecido como o 'serial killer' do DF, era apontado como autor de mais de 30 crimes em Goiás, na Bahia e no Distrito Federal.

"Organização criminosa não está claramente evidenciada neste momento, nos procedimentos concluídos, porém novos levantamentos seguem e, tendo elementos de justa causa nesse sentido, novos procedimentos poderão ser instaurados para responsabilização", afirmou o delegado. O relato foi publicado pelo portal G1.

Dos inquéritos concluídos, houve o pedido de arquivamento de dez, porque investigadores consideraram que Lázaro agiu sozinho. Um fazendeiro, a ex-mulher de Lázaro, a mãe dela e a viúva do foragido respondem na Justiça por ajudar na fuga.

