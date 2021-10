Policial espanca, enforca e aponta arma para empresária (vídeo)

Apoie o 247

247 - O policial militar Osiel Alves da Silva, 41 anos, já afastado pela Polícia do Distrito Federal, foi flagrado em imagens de câmeras de segurança espancando uma empresária que estaria devendo R$ 40 mil a ele. No vídeo, divulgado pelo site Metrópoles, o agente espancou a mulher, a enforcou e a colocou sob a mira de uma pistola. De acordo relato da vítima, ela afirmou não poder quitar o valor integral e sugeriu o parcelamento do passivo.

As agressões teriam começado quando o policial ameaçou levar todos os objetos da sala da empresária, que tinha moedas estrangeiras, cheques de altos valores, pedras preciosas, além de aparelhos eletrônicos.

O homem derrubou a mulher no chão e a arrastou pelos cabelos. Depois aplicou um mata leão. Quando eles se desvencilharam, ele recolheu objetos da sala da empresária e apontou uma arma para ela.

⚠️Vídeo chocante: PM espanca, enforca e aponta arma para empresária



O policial, identificado como Osiel Alves da Silva, foi ao local para cobrar uma suposta dívida, estimada em R$ 40 mil



