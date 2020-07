Presidente da Fenae critica Bolsonaro: “insiste em passar a boiada”

O presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sérgio Takemoto, criticou a insistência do governo Jair Bolsonaro em privatizar a Caixa e outras estatais. “Isso ocorrer durante a pandemia reflete o que foi dito na reunião ministerial, que iriam ‘passar a boiada’”, disse edit

Revista Forum - O presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sérgio Takemoto, afirmou em entrevista à Fórum nesta quinta-feira (23) que não vê com surpresa a rejeição da maioria da população sobre a privatização da Caixa e outras estatais. Para Takemoto, é surpreendente, no entanto, a persistência do governo em continuar com os projetos de privatização mesmo em meio à pandemia do coronavírus.

“Isso ocorrer durante a pandemia reflete o que foi dito na reunião ministerial, que iriam ‘passar a boiada’. O governo continua fazendo sua agenda neoliberal, sem propostas de retomada do país, e a única proposta que ele tem é da privatização. O governo é uma grande decepção, os empregados da Caixa estão extremamente preocupados, a privatização vai gerar uma grande perda para os funcionários e para a população”, continuou.

