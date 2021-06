Preso, Daniel Silveira cobra do STF respeito aos direitos humanos, uma 'besteira' segundo o deputado

Em um pedido protocolado no STF na última sexta-feira, a defesa de Daniel Silveira solicita ao STF o cumprimento dos direitos humanos do parlamentar, alegando que estavam sendo feridos edit

Metrópoles - Daniel Silveira, preso em fevereiro e que, no mês seguinte, foi para a prisão domiciliar, mudou seu discurso sobre os direitos humanos.

Em um pedido protocolado no STF na última sexta-feira, a defesa do parlamentar solicita ao STF o cumprimento dos direitos humanos do parlamentar, alegando que estavam sendo feridos.

[...]

A posição dos advogados do deputado, no entanto, é muito diferente da adotada pelo próprio Silveira no passado, quando chamou os direitos humanos de “besteira”:

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.