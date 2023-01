Preso, ex-comandante da PM do DF confirma que Exército impediu prisões de terroristas bolsonaristas

Coronel Fábio Vieira afirmou à PF que o acampamento golpista montado no Quartel-General do Exército "contribuiu muito" para o terrorismo visto no dia 8 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em depoimento prestado à Polícia Federal após ser preso por suposta omissão, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal coronel Fábio Augusto Vieira afirmou que o Exército impediu a prisão de terroristas bolsonaristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no último dia 8.

Além disso, o coronel também contou, segundo o g1, que o Exército impediu por duas vezes que as forças de segurança do DF desmontassem o acampamento golpista localizado em frente ao Quartel-General do Exército. Na oitiva, ele informou que "por duas vezes tentaram fazer essa desmobilização dos acampamentos, mas não obtiveram êxito por solicitação do próprio Exército; que a PMDF chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares, mas o Exército entendeu que era melhor eles fazerem essa desmobilização utilizando seus próprios meios".

Tal acampamento, de acordo com Vieira, "contribuiu muito" para os atos terroristas do dia 8.

Após os atentados, a PM foi até o acampamento para efetuar a prisão dos golpistas. Fábio Vieira afirmou que foi marcada "uma reunião em frente à Catedral Rainha da Paz, e o Exército já estava mobilizado para não permitir a entrada da Polícia Militar".

O militar afirmou que setores de inteligência de diversos órgãos indicaram que os atos de bolsonaristas naquele final de semana do dia 8 seriam pacíficos.

Ele se defendeu das acusações de que teria facilitado os ataques.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.