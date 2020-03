Processo de afastamento de Bolsonaro diante da crise pode ser rápido

Análise foi publicada pelo site Congresso em Foco, com base em “fontes bem informadas sobre os rumos da crise política”, que “atestam que os cenários mais prováveis de evolução da presente catástrofe sanitária são mesmo de afastamento – informal ou formal – do presidente Jair Bolsonaro” edit

O texto destaca “acelerado encolhimento de Bolsonaro em um território que ele sempre dominou, o Twitter”, de acordo com monitoramento de mídias sociais, e ainda o isolamento político do presidente, que ganhou ainda mais força após o embate de seu filho, Eduardo Bolsonaro, com a China.

“A hipótese dada hoje como mais provável é o afastamento de Bolsonaro para tratamento de saúde, já que ele próprio tem colaborado para ampliar as suspeitas de estar infectado. Outra possibilidade seria uma espécie de “parlamentarismo branco”, no qual se aprofundaria uma realidade que já se nota hoje, na qual o Congresso – sob a liderança de Rodrigo Maia, principalmente – amplia o seu papel na elaboração e aprovação de políticas públicas”, diz a matéria, citando ainda um caminho “menos provável”, mas que “conte com crescente simpatia popular”: a deflagração de um novo processo de impeachment.