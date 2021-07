Procuradores criticam silêncio de Aras sobre ameaças de Bolsonaro às eleições de 2022

247 - Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) se posicionaram contra as declarações de Jair Bolsonaro em relação a fraudes nas eleições de 2022, segundo a jornalista da CNN Daniela Lima.

Segundo reportagem, de dentro do MPF, procuradores classificam como “excessivo” e “inaceitável” o silêncio do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do vice-procurador da República, Humberto Jacques de Medeiros, o representante do MPF no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o assunto.

Eles denunciam que Aras quebra o artigo 127 ao ficar em silêncio. O artigo em questão estabelece que cabe ao MPF a defesa do regime democrático.

Nota

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) publicou nota sobre as recentes ameaças de Jair Bolsonaro quanto à não realização das eleições em 2022.

“A discussão acerca do modelo de votação jamais pode ocorrer em um ambiente de ameaças sobre a própria realização das eleições, pois isso violaria a Constituição e o próprio regime democrático”, diz o texto.

“A ANPR reafirma o seu compromisso com a defesa da Constituição de 1988 e rechaça qualquer tipo de retrocesso nessa matéria”, afirma.

