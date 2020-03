Proposta do PT defende que governo pague salários e aumente para R$ 300 bi o crédito a empresas

A proposta será apresentada nesta manhã aos outros partidos de oposição: PCdoB, PDT, PSol, PSB e Rede. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que “este será o maior programa de garantia de renda da história do mundo em desenvolvimento” edit

247 - O PT apresenta nesta segunda-feira ao Congresso um projeto de lei criando o Salário Quarentena, cujo propósito é garantir renda a 30 milhões de trabalhadores durante a crise sanitária provocada pelo coronavírus. Também apresentará outro projeto que cria uma linha especial de R$ 300 bilhões do BNDES e do Banco Central para garantir capital às micro, pequenas e médias empresas.

A ideia é que o projeto assegure recursos às empresas em condições especiais — juro fixo, limitado à Selic no momento de concessão do crédito, com carência de 24 meses e pagamento a ser feito a partir de 2022, parcelado em 60 meses. No caso do empréstimo para pagamento de folha de empresas maiores a quem ganha acima de 3 salários mínimos, a ideia do PT é que o dinheiro seja creditado diretamente na conta do trabalhador.

De acordo com a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), “o Estado precisa ter um papel forte neste momento de grave perturbação social e econômica em que a roda da economia vai parar por conta da crise do Covid-19”.

“Ninguém demite ninguém”, defende. “Temos que apoiar as empresas para evitar que os trabalhadores sejam demitidos neste momento que a economia é bruscamente interrompida”.

O líder da oposição no Congresso, José Guimarães (CE), está articulando a proposta do PT com os demais partidos de esquerda para que a iniciativa de obrigar o governo a garantir renda aos trabalhadores com carteira assinada que ganham até 3 salários mínimos seja conjunta. “Diante da omissão da equipe econômica, liderada por Paulo Guedes, que não apresentou nenhuma proposta concreta para permitir um mínimo de proteção aos trabalhadores diante da pandemia que o mundo enfrenta, cabe ao Congresso tomar as rédeas e dar a resposta que a sociedade exige”, disse Guimarães.

Ao dar proteção integral a todos que ganham até R$ 3.135 – o equivalem a 3 salários mínimos – o PT mantém a renda de 80% dos trabalhadores do país. “Este será o maior programa de garantia de renda da história do mundo em desenvolvimento”, defende a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann.

O deputado Enio Verri (PR), líder da bancada do partido na Câmara, estima que o impacto da proposta terá o custo máximo de R$ 34 bilhões ao mês. “O momento é excepcional, porque estamos enfrentando uma crise sanitária com impactos extraordinários sobre a vida de todos os brasileiros. É hora de deixar o ajuste fiscal de lado e salvar vidas humanas”, ressalta.

De acordo com Aloizio Mercadante, economista e um dos coordenadores do estudo que resultou no projeto apresentado pelo PT, “o governo Bolsonaro não tem projeto nem ideias para o país atravessar a crise. Tudo o que fez até agora foi ameaçar a vida das pessoas ao defender o fim do isolamento social sugerido pela OMS, infectologistas e especialistas em saúde pública de todo mundo como forma de minimizar a expansão do contágio”.

“Diversos países do mundo inteiro estão se propondo a proteger as pessoas e os empregos, de forma a atenuar os efeitos devastadores da crise sanitária”, adverte Mercadante. “Mas aqui o presidente da República ignora riscos e joga com a vida dos brasileiros, sem medir as consequências nem respeitar o povo brasileiro que tanto sofre nesta que é uma das sociedades mais desiguais do planeta”.

Na semana passada, o PT e os outros partidos de oposição apresentaram projeto criando um seguro quarenta para atender aos trabalhadores informais, autônomos e famílias de baixa renda com o pagamento R$ 1.045 pelo governo federal durante a pandemia. A Câmara acabou aprovando um projeto mais modesto, que destina R$ 600 a tais segmentos, mas previu a possibilidade de pagar até dois benefícios por família e foi garantido o pagamento de R$ 1.200 às famílias sustentadas por mulheres. “Foi uma vitória importante do povo brasileiro, mas não suficiente, ainda há muito o que fazer”, disse Gleisi. O projeto do seguro será votado nesta segunda-feira pelo Senado Federal.