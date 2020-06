Protesto pede a saída de Sérgio Camargo da Fundação Palmares

DCO - Foi realizado na manhã desta sexta (05) uma manifestação em frente à Fundação Palmares em Brasília – localizada no setor Sul Comercial – contra os ataques de Sérgio Camargo, presidente da fundação, à comunidade negra e pedindo a sua saída imediata.

No ato estiveram presentes membros de terreiros da região, de organizações do movimento negro e do coletivo de negros João Cândido do PCO.

O ato aconteceu também em resposta às recentes declarações de S. Camargo, entre elas as que chama Zumbi dos Palmares de “aquele filho da puta que escravizava pretos” e xingou líderes do candomblé, como a Mãe baiana de Oyá de “filha da puta, macumbeira e miserável”, em áudio vazado em reportagem do jornal O Estado de São Paulo na última terça (02).

O protesto também reivindicou tratamento digno no caso da morte da ex-vereadora do Rio Marielle Franco, ainda sem solução, e da morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos, em Recife.

