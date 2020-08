PSDB abre processo de expulsão de Celso Sabino, indicado pelo Centrão como próximo líder da Maioria

“Comunicamos que serão adotadas as medidas formais para submeter a solicitação de expulsão do deputado Celso Sabino dos quadros do PSDB”, diz o presidente do PSDB, Bruno Araújo edit

247 - O PSDB comunicou nesta quarta-feira (5) via Twitter que iniciará um processo de expulsão do deputado federal Celso Sabino (PA) do partido.

A decisão ocorre pelo fato de Sabino ter aceito a indicação do Centrão para ocupar o cargo de líder da Maioria na Câmara dos Deputados, que é hoje de Aguinaldo Ribeiro (Progressistas-PB), um aliado do presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Comunicamos que, ainda na tarde de hoje, serão adotadas as medidas formais para submeter, conforme regras internas, a solicitação de expulsão do deputado Celso Sabino dos quadros do PSDB”, diz nota assinada pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo.

O presidente da sigla ainda afirma que a expulsão de Sabino é motivada pela "postura do parlamentar, sem discussão e em dissonância com o partido, com as lideranças nacionais e de bancada, a respeito das repercussões e consequências de se deixar indicar para tal função dentro da Câmara Federal".

