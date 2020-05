PSOL apresenta nesta quinta-feira pedido de impeachment de Bolsonaro

247 - O PSOL anunciou que irá protocolar nesta quinta-feira, 21, às 11h, na Câmara, um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. O pedido terá o apoio de partidos de oposição ao governo como o PT, PCdoB, PSTU, PCB, UP, além de mais de 400 entidades e movimentos sociais.

O pedido cita crimes de responsabilidade e contra a saúde pública cometidos por Bolsonaro, como a participação em atos antidemocráticos que pediram fechamento do Congresso e do STF, interferência na Polícia Federal com a exoneração de Maurício Valeixo do comando, o apoio ao grupo "300 do Brasil".

"É uma longa lista de crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do país e contra a probidade administrativa", afirmou o PSOL em nota.

