Rachel Marques toma posse como deputada federal pelo PT

247 - Rachel Ximenes Marques (PT-CE) tomou posse como deputada federal, nesta segunda-feira, 1, ao substituir a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que está licenciada. Rachel já foi quatro vezes deputada estadual pelo estado do Ceará e fez parte da executiva estadual do PT.

“Eu tenho uma história de vida e de luta dentro do Partido dos Trabalhadores".

A cearense é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e é especialista em Educação Infantil, Gestão para Executivos e Mestre em Saúde Pública, segundo portal do PT na Câmara.

“Pra mim é uma honra muito grande poder tomar posse como deputada federal do PT e com toda a expectativa daqueles que confiaram, que votaram na gente no nosso Estado e que tinham essa expectativa de que a gente pudesse assumir aqui na Câmara Federal”, disse.

