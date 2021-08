Relator defende desestatização dos Correios

O deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA) recomenda a aprovação de substitutivo que cria modelo de concessão comum dos serviços postais, retirando do projeto original do Poder Executivo a possibilidade de modalidade patrocinada edit

247 - O deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA) apresentou ao Plenário o relatório ao Projeto de Lei 591/21 em que defende a desestatização dos Correios. O parlamentar recomenda a aprovação de substitutivo que cria modelo de concessão comum dos serviços postais, retirando do projeto original do Poder Executivo a possibilidade de modalidade patrocinada. O principal argumento é que a desestatização decorre justamente da falta de recursos da União para arcar com os investimentos no setor.

A privatização dos Correios faz parte de uma estratégia do governo Jair Bolsonaro de deixar para o setor privado a iniciativa de retomar o crescimento econômico, o que não deu resultado em mais de dois anos de gestão.

Para o relator, "apesar da estrutura organizacional existente, do ponto de vista da qualidade dos serviços postais, a ECT não tem tido uma boa performance, e vem perdendo a aprovação do povo brasileiro". "Na verdade, a empresa carece de agilidade, de eficiência, de investimentos e de um planejamento de futuro", afirmou.

PUBLICIDADE

Os Correios têm 99.443 empregados e uma frota com 10 aeronaves terceirizadas, 781 veículos terceirizados e 23.422 veículos próprios, entre caminhões, furgões e motocicletas.

*Com Agência Senado

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.