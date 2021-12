Renan chama orçamento secreto de “escândalo histórico” e diz que Congresso precisará de “uma faxina”

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) declarou no Twitter neste domingo (5) que Câmara dos Deputados e Senado Federal “se meteram num escândalo histórico” com o “tal do orçamento secreto” e que o Congresso precisará de “uma faxina” quando “essa loucura toda vier à luz”.

O parlamentar lembrou de discurso feito por ele no último dia de CPI da Covid, em 26 de outubro, quando fazia exatamente esse alerta. “Não deu outra”, completou nesta tarde. “Quando essa loucura toda vier à luz – e ela virá – o Congresso verá que precisa de uma faxina, ou de um purgante forte”, afirmou.

Depois de negar a divulgação dos nomes dos parlamentares que receberiam as emendas de relator-geral (RP-9), as quais deram origem ao orçamento secreto, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recuou na sexta-feira (3) e afirmou ao STF que cumprirá a decisão da Corte e trabalhará para ampliar a transparência dos pagamentos.

No discurso que encerrou a CPI, em 26/10, alertei: com o tal orçamento secreto, Câmara dos Deputados e Senado se meteram num escândalo histórico. Não deu outra. Quando essa loucura toda vier à luz – e ela virá – o Congresso verá que precisa de uma faxina, ou de um purgante forte. — Renan Calheiros (@renancalheiros) December 5, 2021

