Ricardo Salles ataca “ONGs e alguns acadêmicos” ao se defender de fala para “passar a boiada”

Ministro do Meio Ambiente disse em entrevista à CNN que defendeu na reunião acabar com burocracia dia da "oposição irresponsável contra tudo o tempo todo" edit

Fórum - Em entrevista à CNN Brasil na manhã deste sábado (23), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atacou “ONGs e alguns acadêmicos” ao se defender da fala na reunião ministerial, em que afirma a Jair Bolsonaro para aproveitar a “tranquilidade” em meio à pandemia do coronavírus para “ir passando a boiada e simplificando normas”, com o intuito de modificar a legislação ambiental.

“Essa oposição irresponsável, ONGs, alguns acadêmicos, contra tudo o tempo todo, quer seja porque tem uma visão enviesada ideologicamente ou porque tem interesses econômicos inconfessáveis, o fato é que eles judicializam tudo”, atacou Salles.

Segundo Salles, o que ele quis dizer na reunião era para aproveitar o momento para por fim ao que chama de burocracia e normas infralegais.

