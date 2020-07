Rodrigo Maia afirma que Congresso vai derrubar o veto de Bolsonaro sobre desoneração da folha

247 - O veto de Bolsonaro sobre a desoneração da folha de pagamento deve cair após ação de Rodrigo Maia no Congresso. Mais declarou: “o Congresso vai derrubar esse veto e vai ter que encontrar no Orçamento os R$ 10 bilhões, vai ter que cortar em algum outro lugar.”

Maia ainda disse: “nós não temos medo, nem problema em cortar despesa em controlar despesa. Modéstia a parte, foi o Congresso que aprovou a reforma da Previdência. Foi a liderança de deputados, deputadas e senadores que aprovaram a reforma. Não temos problema em construir os caminhos. Mas, se nós estamos saindo de uma crise, e você não pode esquecer que, com o fim do isolamento, as pessoas vão voltar a procurar emprego. Voltando a procurar emprego, o desemprego no Brasil vai voltar a crescer. Vamos ter uma taxa de desemprego em qual patamar real? 15%, 16%, 17%. Então, é uma herança muito ruim.”

A reportagem do jornal O Globo destaca que “nos últimos dias, Congresso e governo têm negociado uma solução para manter o benefício. Segundo líderes do Legislativo, há espaço para a equipe econômica apresentar uma alternativa à desoneração. No entanto, se não houver novo projeto, o caminho mais provável será o Congresso derrubar o veto do presidente.”

