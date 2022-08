Rosa Weber vota para tornar réu deputado bolsonarista acusado de forjar atentado

Segundo laudos técnicos, era improvável que o deputado Loester Trutis (PL-MS) não fosse atingido por um dos tiros caso houvesse a tentativa de homicídio, no Mato Grosso do Sul edit

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber votou nesta sexta-feira (5) para transformar em réu o deputado federal Loester Trutis (PL-MS), acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ter comunicado a autoridades policiais e jurídicas um suposto atentado a bala contra o bolsonarista. Mas, de acordo com laudos técnicos, era improvável que Loester não fosse atingido por um dos tiros caso houvesse a tentativa de homicídio. A acusação contra o deputado citou os crimes de comunicação falsa de crime, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. As informações foram publicadas nesta sexta pelo portal G1.

Segundo Rosa Weber, "a relação dos supostos crimes com a função desempenhada pode ser extraída, ainda que de forma indiciária, dos elementos até então reunidos no caderno apuratório". "Com efeito, constam indícios que amparam a hipótese de que os investigados teriam agido com a finalidade de capitalizar politicamente o parlamentar e promover pautas de interesse de seu mandato, como o porte de armas e a autodefesa por civis", escreveu a juíza na decisão.

Se Loester Trutis for convertido em réu, a decisão sobre uma possível condenação deve ser tomada em outro julgamento, sem data.

O bolsonarista afirmou ter sido vítima de uma "emboscada" na rodovia BR-060, entre Sidrolândia (MS) e Campo Grande (MS). O carro que era dirigido por um assessor foi atingido por tiros nos vidros traseiros e na lateral.

O deputado postou imagens do veículo nas redes sociais e foi à Superintendência da Polícia Federal, onde fez a denúncia de suposta tentativa de homicídio. A PF disse que o atentado não aconteceu.

