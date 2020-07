"Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum", diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro disse hoje que Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, não sairão do governo. O ex-capitão ainda defendeu a frase dita por Salles na reunião ministerial de 22 de abril, na qual o ministro do meio ambiente manifestou interesses em aproveitar o foco no noticiário do coronavírus para "passar a boiada" edit