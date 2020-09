Santa Cruz: Orlando Diniz faz ilação mentirosa para escapar de punições

247 - Alvo de operação nesta quarta-feira (9) da Polícia Federal contra escritórios de advocacia, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, havia dito nesta terça (8) que "rechaça com veemência as ilações mentirosas dessa delação fantasiosa" de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ. Santa Cruz é advogado do Sesc-RJ, que em ação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), condenou Diniz a devolver R$ 58 milhões aos cofres da entidade que presidiu.

"Ressalta que nunca pediu qualquer tipo de apoio para campanha da Ordem ou negociou qualquer serviço com o senhor Orlando Diniz. Tais mentiras só podem ser interpretadas como retaliação à ação do dr. Felipe Santa Cruz como advogado do SESC e do SENAC/RJ em processo no TCU, justamente pedindo ressarcimento dos danos causados pelo delator às organizações – processo esse em que esse senhor foi condenado a devolver mais de R$ 58 milhões aos cofres do Sesc e do Senac estaduais por um convênio ilegal. Está clara a intenção de destruir reputações para tentar escapar de penas pesadas às quais são submetidos aqueles que, como o pretenso delator, cometem crimes", afirmou Santa Cruz.

De acordo com as investigações, os escritórios e outras empresas são investigados por desvios de cerca de R$ 355 milhões do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ) e da Federação do Comércio (Fecomércio/RJ) que teriam acontecido entre 2012 e 2018.

