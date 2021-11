Senadores do PT votarão contra ida de André Mendonça para o STF

Apoie o 247

247 - Apesar dos esforços do ex-AGU André Mendonça, senadores do PT votarão contra sua indicação para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Como o voto é secreto, Humberto Costa, Jaques Wagner, Jean Paul Prates, Paulo Paim, Paulo Rocha e Rogério Carvalho avaliaram como "inútil" fechar questão sobre o tema, ou seja, determinar que todos devem votar contra. Além disso, um anúncio de fechamento de questão criaria um desgaste público com Mendonça, que pode vir sim a ser ministro do STF.

De acordo com aliados de Mendonça, os votos da oposição são necessários para a aprovação do ex-AGU. Somente a base governista não tem força para levá-lo ao STF.

