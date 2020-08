Senadores pedem investigação de Aras ao Ministério Público

247 - Senadores encaminharam ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) um pedido para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, seja investigado por sua conduta à frente do MP, de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo.

A peça, que tem autoria de sete senadores, pede que Aras seja alvo de uma sindicância e de um processo administrativo disciplinar. O documento cita polêmicas que envolvem o PGR, como ofensas a colegas em uma reunião do conselho, críticas à Lava Jato e atitudes que tomou para acessar dados da força-tarefa. Para os senadores, Aras colocou em risco a independência funcional dos procuradores.

Os parlamentares que assinam a solicitação de investigação são: Alessandro Vieira (cidadania-SE), Eduardo Girão (Podemos-RN), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Styvenson Valentim (Podemos-RN), Lasier Martins (Podemos - RS), Leila Barros (PSB-DF) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO).

