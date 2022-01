Servidores do Judiciário cobram reajuste a todas as categorias e vão se reunir com Rosa Weber

Apoie o 247

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai se reunir com a Fenajufe, que representa os servidores federais do Judiciário e do Ministério Público. Eles solicitam uma audiência para pedir que a Corte defenda isonomia na concessão de reajuste a todas as categorias, e não apenas aos policiais, como quer o governo Jair Bolsonaro.

A Fenajufe tem se mobilizado, junto com servidores do Banco Central, da Receita Federal, e outras entidades, após Jair Bolsonaro (PL) prometer aumento e reservar recursos apenas para os policiais em 2022. Os servidores marcaram paralisação para esta terça-feira, 18. Muitos pediram exoneração e outros organizam greve para receber reajustes e bonificações.

Segundo a Folha de S.Paulo, “a possibilidade de uma greve em fevereiro tem ganhado tração”. Ao menos 19 categorias de servidores podem começar a paralisar atividades para elevar a pressão contra o governo por reajustes salariais, diz reportagem.

A reunião com Weber, que está à frente do STF até o final de janeiro (devido ao recesso), está marcada para quinta-feira, 20, de forma virtual.

Ministros do Supremo já avisaram, em consultas informais feitas por auxiliares de Jair Bolsonaro, que podem obrigar aumento de todos os servidores, caso o governo federal conceda reajuste específico para policiais federais.

Os ministros do STF alertam que podem obrigar o “alinhamento” do tratamento dado a uma categoria aos demais servidores do Executivo, após dois anos de reajustes suspensos. Esse alerta foi levado por auxiliares ao próprio Bolsonaro.

