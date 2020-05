STF autoriza inquérito contra fascistas bolsonaristas que querem fechar a corte

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) de instauração de um inquérito para verificar o esquema de financiamento e a natureza de atos antidemocráticos promovidos por bolsonaristas em Brasília.

No domingo, 3, foi realizado um ato em defesa de Jair Bolsonaro que pedia o fechamento do Congresso e da suprema corte. Os bolsonaristas também criaram no domingo um acampamento de treinamento fascista financiado por uma vaquinha na internet. Os atos no DF, porém, são recorrentes - ocorrendo quase semanalmente.

A autorização para abertura do inquérito partiu do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a realização de diligências mantendo a investigação em sigilo. Moraes, desta forma, decide novamente contra os bolsonaristas. Foi ele quem suspendeu, com base em ação do PDT, a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.