STF mantém suspensão de cortes no Bolsa Família e pede explicação ao governo federal sobre medida que prejudica o Nordeste

Em plenário do STF foi mantida a determinação para a União disponibilizar dados explicando porque os principais cortes são na Região Nordeste, que mais precisa do programa, mas que tem governadores opositores a Bolsonaro edit

247 - O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por unanimidade, nesta quarta-feira, 5, liminar do ministro Marco Aurélio Mello que suspendia os cortes nos novos benefícios do Bolsa Família, determinados pelo governo de Jair Bolsonaro.

Além disso, foi mantida também a determinação para a União disponibilizar dados explicando porque os principais cortes são na Região Nordeste, que mais precisa do programa, mas que tem governadores opositores a Bolsonaro. O STF defende que “a liberação de recursos para novas inscrições seja uniforme considerados os estados da federação”.

O caso chegou ao Supremo em uma ação conjunta proposta pelos governos da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, que argumentaram não haver justificativa plausível para que a maioria dos cortes fossem no Nordeste.

Os dados mostram que foram destinados à Região Nordeste 3% dos novos benefícios e 75% às Regiões Sul e Sudeste - onde há mais apoio ao governo. Os recursos do Bolsa Família, desta forma, estão sendo utilizados politicamente pelo governo federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.