STF pauta julgamento que pode tornar Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, réu

Raphael Veleda, Metrópoles - Uma denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que já conta com dois votos para torná-lo réu por obstrução de Justiça, deve ter a apreciação concluída entre os próximos dias 13 e 20 de agosto pelo plenário virtual.

A denúncia diz respeito a suposto crime cometido entre agosto de 2017 e março de 2018, quando o presidente do Progressistas teria atuado com o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) para comprar o silêncio de um ex-assessor parlamentar, fazendo com que ele desmentisse depoimento que havia dado à Polícia Federal.

