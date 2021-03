Temendo rejeição, Bolsonaro desiste de pronunciamento nesta terça, afirmam fontes do Planalto

247- Jair Bolsonaro desistiu de gravar seu pronunciamento em cadeia nacional, que iria ao ar na noite desta terça-feira (2), informou o jornalista do Correio Braziliense Renato Souza, que confirmou o fato com fontes do Palácio do Planalto.

Segundo o jornalista, ele não chegou a gravar o pronunciamento, embora os equipamentos já estivessem posicionados.

Um panelaço estava marcado para ocorrer no momento do pronunciamento de Bolsonaro, que atingiu nesta semana a rejeição de 43%.

