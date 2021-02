"Tira tudo e coloca lá pra baixo", disse Lira sobre a remoção de jornalistas do comitê de imprensa da Câmara

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), nesta quinta-feira, 11, disse a uma servidora “tira tudo e coloca lá para baixo” sobre sua decisão de remover jornalistas do comitê de imprensa da Casa, segundo o portal O Antagonista.

A remoção dos jornalistas vai começar nesta sexta-feira, 12. O local onde eles ficavam vai ser reformado e usado para abrigar a presidência da Câmara. Desta forma, integrantes do gabinete da presidência, inclusive Lira, não precisarão cruzar com jornalistas no Salão Verde, como acontecia desde que a capital federal foi transferida para Brasília.

Lira tira os jornalistas de um local com acesso direto ao plenário da Câmara e com vista para o gramado do Congresso, onde geralmente acontecem manifestações, para colocá-los no subsolo do prédio. Na prática, a mudança dificulta o trabalho dos jornalistas que cobrem o cotidiano da Casa.

