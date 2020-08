Tranquilidade de Aras inquieta Lava Jato

247 - A Lava Jato continua pressionada pelo volume de ilegalidades que promoveu ao longo de sua operação, mas o procurador-geral diminuiu o tom para se referir à força-tarefa.

Aras não dá sinais, por exemplo, de querer ajustar o que pensa, por exemplo, sobre a estrutura da Lava Jato e o acesso a dados da operação.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “entre os temas relevantes em pauta, a continuidade dos trabalhos da força-tarefa de Curitiba é a preocupação mais urgentes dos lavajatistas. A designação de integrantes para o grupo vence em setembro, e o PGR ainda não se comprometeu com a prorrogação.”

A matéria ainda informa que “um estudo interno do MPF recomendou a ele não endossar o termo costurado pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro José Dias Toffoli, por diminuir as atribuições da Procuradoria ao deixá-la de fora do balcão de negociações.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.