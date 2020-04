UnB desenvolve máquina para descontaminar máscaras faciais

Objetivo do projeto é fazer a descontaminação e possibilitar a reutilização de máscaras com filtro N95 edit

247 - A Universidade de Brasília (UnB) desenvolveu uma máquina para descontaminar máscaras faciais. Segundo Pedro Henrique Oliveira Neto, professor do Instituto de Física da universidade, o objetivo é proporcionar a descontaminação e a reutilização de máscaras com filtro N95. A informação é do Corrreio Braziliense.

Para o equipamento, foi criada uma estrutura de gavetas, que permite a inserção e retirada das máscaras, além de um sistema de acionamento de lâmpadas de segurança para o operador da máquina. A descontaminação é baseada no princípio da destruição de RNA viral, com radiação ultravioleta C, em 254 nanômetros.

