Valdemar Costa Neto é aconselhado a "enquadrar" bolsonaristas do PL para não ser preso

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi aconselhado por duas lideranças do Centrão a “enquadrar” os bolsonaristas do partido que fazem ataques ao sistema eleitoral e ao Judiciário, informa Igor Gadelha, do Metrópoles .

“Nas conversas, esses líderes alertaram Valdemar que, se o dirigente continuar na toada de atacar as urnas, poderá perder o comando da sigla ou até mesmo ser preso por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE”, diz a reportagem.

Os interlocutores de Valdemar o lembraram que o documento produzido pelo PL questionando o resultado das urnas e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi incluído no inquérito das fake news, relatado por Moraes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.